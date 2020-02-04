«Билайн» разработал новую линейку тарифов «Близкие люди» для мультидевайсного потребления в формате «семейного» MVNO (виртуального оператора).

Как следует из сообщения мобильного оператора, в новой тарифной линейке сохранены преимущества семейных предложений предыдущего поколения: возможность объединить номера семьи в одном тарифе и счете, разделить пакеты минут и Интернета с родными, вместе смотреть «Билайн ТВ» и пользоваться домашним Интернетом бесплатно, а также управлять услугами с помощью единого личного кабинета. При этом появились и новые возможности:

бесплатное использование популярных мессенджеров;

неограниченные звонки с семейной опцией без дополнительных расходов;

любимый мобильный номер любого оператора;

единая стоимость местных и междугородних звонки сверх пакета.

Московская версия новой линейки «Близкие люди» включает пять новых тарифов с абонентской платой от 500 до 2,5 тыс. рублей. Объем и наполнение тарифов зависят от выбранного пакета. При этом чем «старше» тариф, тем больший объем услуг входит в абонентскую плату.

Так, «Билайн» обнуляет интернет-трафик на разные мессенджеры в тарифах новой линейки «Близкие люди». В тарифах «Близкие люди 1» и «Близкие люди 2» тарифицироваться не будут текстовые и аудиосообщения, голосовые и видеозвонки в WhatsApp (12+), Viber (18+), Snapchat (12+), Skype (12+), ICQ (12+), KaKaoTalk (6+), Google Hangouts (6+), WeChat (18+), а начиная с тарифа «Близкие люди 3» Интернет безлимитный.

Кроме того, «Билайн» открывает для своих клиентов возможность подключения любимого мобильного номера любого оператора связи разных регионов России. Такой возможностью могут воспользоваться клиенты тарифов «Близкие люди», в том числе и владельцы дополнительных номеров, которые пользуются совместными пакетами услуг с основным номером.

Звонки на любимый номер не расходуют основной пакет минут тарифа. При этом звонки на номера «Билайна», выбранные в качестве любимого номера, безлимитны и бесплатны. Вызовы на любимые номера других российских операторов продолжительностью более 1 тыс. минут в месяц тарифицируются по цене местных вызовов на номера других операторов сверх пакета. Услуга предоставляется без платы за подключение, без абонентской платы и платы за смену любимого номера, следует из релиза мобильного оператора.

Для подключения достаточно набрать USSD-команду «*303*любимый номер#». В ближайшее время подключить любимый номер можно будет и в приложении «Мой Билайн» (12+).



На всех тарифах новой линейки звонки из пакета минут можно расходовать на любые номера операторов мобильной связи России. Таким образом, для клиентов тарифов «Близкие люди» нет разницы между стоимостью местных и междугородних звонков, отмечают в компании. Стоимость одной минуты разговора на номера других операторов сверх основного пакета минут приравнивается к стоимости местных звонков и составит 3 рубля. Звонки на номера «Билайна» сверх пакета не тарифицируются.