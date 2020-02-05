Каждому второму абоненту отказывают в переходе к другому оператору с сохранением своего номера, пишут «Известия» . Это следует из статистики Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС). За все время существования услуги MNP (mobile number portability, перенос номера) с начала 2014 года было подано 32,5 млн заявок, при этом лишь 15,1 млн было удовлетворено.

По словам представителей операторов, причина отказа может заключаться в том, что абонент подает заявку на перенос номера, владельцем которого не является, или указывает свои паспортные данные с ошибкой, либо имеет задолженность по лицевому счету. Причина диспропорции в количестве заявлений и удовлетворенных заявок на перенос может быть как в работе по удержанию клиентов оператором-«донором», так и в несовпадении личных данных клиентов, пояснили операторы. Также компании иногда ведут борьбу за абонента коммерческими инструментами, соблазняя его демпинговыми условиями.

По словам экспертов, сдерживает абонента от перехода к конкуренту довольно длительный срок переноса номера — он занимает от трех до семи дней, тогда как в большинстве стран переход осуществляется за один день или даже несколько часов. Это позволяет оператору предложить клиенту более выгодные условия, чтобы тот остался. Операторы весьма активно работают на удержание абонентской базы, некоторые клиенты даже специально подают заявление на перенос, чтобы получить более выгодное предложение, добавили эксперты.