Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило Банку ДОМ.РФ долгосрочные рейтинги дефолта эмитента до «BB+» с «BB» и вывело рейтинги из списка Rating Watch Positive («рейтинги под наблюдением с позитивными ожиданиями»). По рейтингам установлен «позитивный» прогноз. Также агентство присвоило банку уровень поддержки долгосрочных рейтингов «BB+».

Как следует из релиза агентства , рейтинговые действия связаны с завершением реализации плана финансового оздоровления банка в декабре 2019 года, включая полное создание резервов по прошлым проблемным кредитам, избавление от непрофильных активов, связанных со строительной отраслью, и укрепление капитала банка, обеспечивающего теперь соблюдение всех регулятивных требований к достаточности капитала. Завершению санации предшествовали существенные капитальные вливания — на 55 млрд рублей — со стороны «ДОМ.РФ», материнской организации банка, во II—III кварталах 2019 года. По мнению Fitch, капитальная поддержка была достаточной для нивелирования рисков по прошлым кредитам банка, а также обеспечила крупный буфер капитала для наращивания кредитования.

Присвоение уровня поддержки долгосрочных рейтингов «BB+» означает, что рейтинги Банка ДОМ.РФ будут теперь обуславливаться суверенной поддержкой, а не институциональной. По мнению аналитиков, кредитный профиль банка будет зависеть в первую очередь от поддержки капиталом со стороны российского правительства с учетом планов банка «перерасти» материнскую организацию в течение нескольких ближайших лет, что сделает любую его поддержку со стороны «ДОМ.РФ» затруднительной без поддержки со стороны правительства.

РДЭ и уровень поддержки долгосрочных рейтингов банка определяются умеренной вероятностью оказания ему госпомощи. Fitch исходит из того, что банк в конечном счете контролируется государством, а также из его роли в политике поддержки жилищного строительства. При этом РДЭ банка находятся на две ступени ниже суверенных рейтингов в связи с его небольшими на данный момент историей и объемом операций в рамках возлагаемых на него государством функций.

«Позитивный» прогноз по РДЭ Банка ДОМ.РФ свидетельствует о возможности сокращения разрыва между его собственными и суверенными рейтингами до одной ступени в ближайшие 12—18 месяцев на фоне активизации выполнения банком своих функций в рамках государственной политики и его более тесного вовлечения в реализацию стратегии «ДОМ.РФ». В числе прочего Fitch учитывает возможность получения банком дополнительной капитальной поддержки в размере 25 млрд рублей к концу I квартала текущего года.

Fitch не присваивает Банку ДОМ.РФ рейтинг устойчивости, не считая целесообразным анализировать кредитоспособность банка на самостоятельной основе с учетом его фокуса на операциях в рамках государственной политики.



В числе прочего в релизе говорится, что рейтинговое агентство ожидает роста кредитного портфеля банка в 2020 году примерно на 150%. В то время как ипотечные кредиты, по мнению Fitch, являются в целом низкорисковым продуктом для России, будущий фокус банка на «цикличном» строительном секторе может быть источником риска концентрации и обусловить волатильность финансовых результатов банка, следует из сообщения. При этом, по оценкам аналитиков, банку не потребуется создавать дополнительных резервов под старые кредиты.