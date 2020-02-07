Вознаграждение премьер-министра Михаила Мишустина во время его работы в группе UFG как ключевого руководителя в 2009 году составило около 79 млн рублей, или около 2,5 млн долларов, сообщает управляющий партнер UFG Полина Герасименко в письме РБК .

«Вознаграждение его как ключевого руководителя в 2009 году, например, составило около 79 миллионов рублей, или около 2,5 миллиона долларов, что было задекларировано им в 2010 году. Важно отметить, что большая часть этого вознаграждения — бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты. Это обычная практика инвестиционных компаний», — пояснила Герасименко.

Она добавила, что в 2008 году для бенефициарного владения активами, связанными с UFG, Мишустиным был образован семейный траст. В марте 2010 года Михаил Мишустин принял предложение вернуться на госслужбу и передал 100% собственности траста своей супруге Мишустиной Владлене Юрьевне.

«В 2010—2013 годах Владлена Мишустина получала доходы от траста UFG и задекларировала его в размере 11,55 миллиона долларов совокупно за четыре года. Непосредственно в декларации сумма, конечно, указывалась в рублях. При этом декларирование было не только требованием российского законодательства, но и требованием внутренних правил UFG», — заявила Герасименко.

Основная часть доходов семьи Мишустина — консервативные инвестиции Глава правительства опубликует семейную декларацию в конце весны 2020 года.

В связи с принятием в 2013 году закона «О введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей» Владлена Мишустина должна была передать траст третьему лицу. При этом, по договоренности с UFG, траст не мог быть передан постороннему человеку во избежание возникновения рисков для компании. Стороны приняли согласованное решение передать оставшиеся активы матери и сестре ее супруга — Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне, пояснила Герасименко.

«В 2013—2015 годах доходы от UFG Луизы Михайловны составили 11,9 миллиона долларов, а Натальи Стениной за этот же период — 10,1 миллиона долларов. Эти суммы отражены в их декларациях в рублях. Таким образом, общая сумма доходов всех троих бенефициаров от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила 33,55 миллиона долларов, что по текущему курсу соответствует 2,15 млрд рублей. В эту сумму не входят какие-либо иные доходы, которые в дальнейшем могли быть получены на конвертации из-за курсовых разниц, доходы от депозитов и возможных других инвестиций, не связанных с UFG, о которых я не могу знать», — сообщила Полина Герасименко.