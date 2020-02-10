Вопросы пенсионного обеспечения граждан в рамках Минфина будет курировать бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Дроздов займется негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и разработкой новой системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), которая пришла на смену концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), а также вопросами валютного контроля.

По словам собеседников издания, объявления о перераспределении обязанностей пока не было, поэтому о точной конфигурации говорить рано.

Источник, близкий к социальному блоку правительства, отмечает, что в нынешней конфигурации системы ЦБ не очень верит в перспективу ГПП в отсутствие, по выражению первого зампреда Банка России Сергея Швецова, «мягкого подталкивания», предусмотренного в ИПК.

Аналитики подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП В свои расчеты FinExpertiza закладывала доходность в 6,7% годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП, — такой ориентир в качестве идеального называл Минфин.



По словам экспертов, появление в Минфине замминистра, курирующего пенсионную сферу и имеющего богатый опыт работы в ней, может свидетельствовать о приоритетности и важности задач по запуску новой пенсионной системы для нового правительства. Пенсионной индустрии придется вырабатывать новые правила взаимоотношений с регулятором, а прошлое недоверие, связанное с некоторой конкуренцией ПФР и НПФ за застрахованных лиц, переводить в русло конструктивного взаимодействия ради общих целей, отмечают эксперты.