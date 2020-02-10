Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,06% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 089,37 пункта. Индекс РТС снизился на 0,03% — до 1 517,78.

«В пятницу вновь возросли опасения инвесторов по поводу коронавируса, и большинство западных рынков отправилось вниз. Российскому рынку не помогло ожидаемое снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта — до 6%, и он снизился вслед за другими рынками… Снижение большинства азиатских рынков задает умеренно негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 055—3 120 пунктов, по индексу РТС — 1 505—1 535 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.