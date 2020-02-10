Держатели карт Mastercard Промсвязьбанка теперь могут совершать бесконтактные платежи с помощью мобильного приложения «Кошелек». Как напоминают в ПСБ, данный сервис позволяет агрегировать в одном месте карты программ лояльности и банковские карты, благодаря чему клиент может совершать покупки, используя только одно приложение.

«Карты банка доступны в мобильных кошельках от Apple, Google, Samsung, Mir Pay. Теперь их также можно загрузить в «Кошелек» на Аndroid-смартфонах. Для этого нужно открыть приложение и ввести данные карты вручную или отсканировать ее», — указывают в Промсвязьбанке.

Для совершения платежей нужно будет прикладывать мобильное устройство к терминалу на кассе, следует из релиза.



По словам генерального директора «Кошелька» Кирилла Горыни, к сервису уже подключились более ста программ лояльности, в том числе большинство из топ-30.