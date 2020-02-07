Основатель компании CardsMobile, разработавшей сервис бесконтактных платежей «Кошелек», Кирилл Горыня выкупил обратно у Альфа-Банка 25% своего проекта, пишет «Коммерсант» . Сумму и условия сделки стороны не раскрывают.

Дальнейшая стратегия CardsMobile включает выход на международные рынки, что не является приоритетным направлением инвестиций для Альфа-Банка, пояснил представитель кредитной организации. В CardsMobile эту информацию подтвердили, но сообщили, что планируют запустить подобные сервисы на других рынках и набирают команду под эти задачи. По словам источника издания, основатели сервиса хотят развиваться в Европе, тогда как Альфа-Банку больше интересен российский рынок. Так, банк сейчас выходит из стартапов, предпочитая концентрироваться на партнерской модели работы.

По мнению экспертов, возможная оценка CardsMobile начиналась от 20 млн долларов. Таким образом, покупка 25% сервиса могла обойтись Гордыне не менее чем в 315 млн рублей. На такой стадии финтех-компании, как правило, привлекают 2—5 млн долларов, поэтому стоимость сделки могла составить 8—20 млн долларов (0,5—1,26 млрд рублей), поясняют эксперты.

Без банка в акционерах «Кошельку», который запустил платежный сервис, будет гораздо легче сотрудничать с другими кредитными организациями и масштабироваться, в том числе за границей, полагают эксперты. Россия уже является одним из лидеров по бесконтактным платежам, поэтому за границей у компании больше перспектив для развития. По данным BCG, Россия является крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков. В период с 2010 по 2018 год среднегодовой рост выручки безналичных платежей составил 22,1%. С 2019 по 2028 год рост объема платежей сократится до 11,8%, ожидают в BCG. В 2020 году российский рынок бесконтактных платежей может вырасти примерно на 30% к 2019 году и достичь 1,3—3,5 трлн рублей, прогнозируют эксперты.