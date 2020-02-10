Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело о нарушении закона «О рекламе» в отношении ВТБ, говорится в сообщении ведомства.

В ведомство обратился гражданин, которому на телефон поступила реклама с предложением оформить кредит на привлекательных условиях. При обращении гражданина в банк выяснилось, что получить кредит на обещанных в рекламе условиях не получится. Есть дополнительные условия, о которых в рекламе банк умолчал.



Из представленных документов ВТБ следует, что процентные ставки для тарифов ВТБ на кредиты наличными под 10% выдаются только для программы «Сотрудники группы» на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей и только при заключении договора страхования по продукту «Финансовый резерв».

«В ходе рассмотрения дела мы оценим все представленные документы и сделаем вывод о том, был ли введен в заблуждение потребитель отсутствием полных условий кредитования в рекламе или нет», — комментирует ситуацию руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

Рассмотрение дела назначено на 19 февраля. В случае признания факта нарушения ВТБ грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, уточняет ведомство.