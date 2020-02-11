Клиентам Совкомбанка доступен онлайн-сервис, который позволит получить статус самозанятого и вести свой бизнес, регистрируя поступление денег в качестве профессионального дохода. Услуги доступны бесплатно и не требуют посещения банка или налоговой службы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты Совкомбанка смогут зарегистрироваться как самозанятые в системе дистанционного банковского обслуживания «Чат-Банк». Новый сервис позволит предпринимателям упростить документооборот с клиентами, а также взаимодействие с налоговой службой. С ним они смогут выдавать электронные чеки физическим и юридическим лицам», — говорится в релизе.



Пока функционал доступен для клиентов-физлиц, но в ближайшее время сервисом смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, уточняют в банке.

Чтобы получить статус самозанятого, клиентам необходимо иметь счет в Совкомбанке, на который они будут получать доход от своей профессиональной деятельности. Зайдя в «Чат-Банк», в ленте предложений на главной странице нужно выбрать баннер «Стать самозанятым» и заполнить короткую форму заявки. Налоговая служба рассмотрит заявку, а информация о результате придет клиенту в СМС.

Стать самозанятыми могут граждане, получающие доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества, при этом у них не должно быть наемных сотрудников. Налог на профессиональный доход позволяет отчислять в бюджет только 4% от суммы дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с юрлицами и ИП, других обязательных платежей нет. Такой налоговый режим можно использовать, пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн рублей. С 2020 года получить этот статус могут жители 23 регионов.