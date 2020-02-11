Участники рынка позитивно оценили сообщение о том, что Минфин и ЦБ договорились о схеме выхода регулятора из капитала Сбербанка. Законопроект предполагает, что пакет акций Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Продажа Банком России акций ПАО «Сбербанк России» позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка», — считают в Минфине.

По мнению стратега «БКС Премьера» Александра Бахтина, выход ЦБ из капитала Сбербанка логичен, поскольку решает проблему конфликта интересов. «С точки зрения частного инвестора, данная новость в целом является нейтральной. Контроль над Сбербанком при любом раскладе остается за государством, а значит, ожидать каких-либо последствий для бизнеса крупнейшего банка страны не приходится», — уверен он.



Во вторник, 11 февраля, бумаги Сбербанка торгуются в плюсе. Стоимость обыкновенных акций выросла почти на 2%, а префов — на 2,8%. На настроения участников торгов, помимо новости о продаже доли регулятора в госбанке, также влияют корпоративные новости. В начале февраля Сбербанк отчитался за январь, сообщив о росте прибыли по РСБУ на 10,9%. Кроме того, по прогнозам, банк в этом году может выплатить рекордные дивиденды: по расчетам аналитиков Альфа-Банка, доходность дивидендов составит 7,5% по обыкновенным и 8,3% — по привилегированным акциям.

Аналитик ИК «Открытие Брокер» Андрей Кочетков напоминает, что Минфин заинтересован в максимизации получения доходов из различных источников, а это означает, что дивиденды Сбербанка могут увеличиться не только до 50% от прибыли по МСФО, но даже на более значимую величину. Для самого банка условия существенно не меняются, так как ЦБ РФ почти не оказывал давления на операционную и стратегическую деятельность кредитной организации.



Аналитик «Финама» Алексей Коренев написал в комментарии, что выход ЦБ из капитала Сбербанка — позитивный шаг, который позволит кредитной организации усилить конкурентные позиции на рынке. В частности, отмечает эксперт, наличие среди акционеров регулятора в будущем помешает Сбербанку развивать высокотехнологичные направления.

Трейдер UBS Андрей Ярных также указывает, что пока непонятно, когда и по какой цене будет проходить сделка по покупке государством акций Сбербанка. В сообщении Минфина указано, что цена «будет рыночной». Однако, как считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, это не означает, что миноритариям предложат продать акции. По его мнению, пока реакция рынка спекулятивная, а дальнейшая динамика стоимости бумаг будет зависеть от внешнего фона и того, как повлияет смена владельца на стратегию и менеджмент. «Поддержка развития проекта цифровой экосистемы будет безусловно положительным сигналом инвесторам», — считает эксперт.



