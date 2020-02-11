Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 80 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,3325 рубля. С начала торговой сессии было проведено 44,6 тыс. сделок на 3,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,245—64,125 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 69,135 рубля, уменьшившись на 85 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 10,1 тыс. сделок на 503,3 млн евро по курсам от 69,0625 до 69,96 рубля за евро.

Рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Рост спроса на риск, вылившийся в восстановление рынка энергоносителей и укрепление валют развивающихся рынков, смог поддержать рубль, поясняет он.

«В результате доллар вплотную подошел к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 63,2 рубля. Кроме данной отметки, поддержку американской валюте может оказать краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года и проходящий в районе 62,9 рубля. До пробоя данного тренда говорить о возобновлении полноценного снижения в американской валюте преждевременно», — комментирует эксперт.