ББР Банк предлагает открыть вклад «2020».

Минимальная сумма первоначального взноса — 500 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств составляют 200, 500 и 700 дней. Процентные ставки равны 5,25%, 5,5% и 5,75% годовых соответственно. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока на счет банковской карты.



При досрочном расторжении договора по истечении 181 дня начисление процентов происходит в размере половины ставки, установленной по вкладу.