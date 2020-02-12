РГС Банк предложил два новых вклада «Главная Дорога» и «Движение Вперед». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Вклады можно открыть на сумму от 50 тыс. рублей на 367 дней с выплатой процентов в конце срока.

По вкладу «Движение Вперед» ставки составят от 4,75% до 5,25%. Вклад можно пополнять без ограничения суммы взносов.

По вкладу «Главная Дорога» ставки варьируются от 5,25% до 5,75%. Частичное снятие и пополнение вклада не предусмотрены.

Надбавка до 0,5 процентного пункта к базовой ставке предлагается при дистанционном открытии вклада (+0,25%) и для лояльных клиентов (+0,25%), у которых уже оформлены действующие сберегательные продукты (срочный вклад, накопительный счет или «Доходная Карта») или был открыт вклад в РГС Банке в 2016—2019 годах.