СДМ-Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Премьер» (от 700 тыс. рублей на 367, 548, 731 и 1 096 дней) открывается под 4,15—5,6% (ранее — под 4,5—5,95%), а «Доход» (от 3 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731, 1 096 дней) — под 4,1—5,85% годовых (вместо 4,45—6,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Инвестор» (от 700 тыс. рублей на 367, 548, 731, 1 096 дней) составит 3,3—4,85% (ранее — 3,65—5,2%), «Универсальный» (от 500 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) — 1,4—3,15% (прежде — 1,75—3,5%), а «Денежное дерево» (от 3 тыс. рублей, от 91 до 548 дней) — 4,65—5,3% годовых (вместо 5—5,65%).

Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно вклады «Инвестор», «Универсальный» и «Денежное дерево».