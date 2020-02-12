Необходимо еженедельно в рамках президиума по нацпроектам рассматривать достижение общественно значимых результатов, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Предлагается для осуществления такого мониторинга в режиме онлайн для рассмотрения вопросов, в том числе проблемных, создать при нашем президиуме компактную — хочу это подчеркнуть — группу в 10—12 человек, которая регулярно, пока я бы предложил на еженедельной основе, рассматривала разные вопросы и проблемы достижения общественно значимых результатов», — сказал Белоусов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он добавил, что на заседания этих групп будут приглашаться руководители рабочих групп Госсовета по соответствующим направлениям, руководители самих проектов, сотрудники министерств.