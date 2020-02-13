Объем интернет-эквайринга в 2019 году показал более заметный рост, чем расчеты через торговые терминалы, пишет «Коммерсант». Доля оплаты пластиковыми картами товаров и услуг через Интернет превысила 25% и продолжает увеличиваться. Таковы данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По словам президента АКИТ Артема Соколова, в 2018 году на безналичные платежи в среднем приходилось около 60%, в 2019-м — уже 65%. Так, ВТБ в сегменте интернет-эквайринга увеличил оборот на 45%. Банк «Русский Стандарт» оценил, что в его эквайринговой сети обороты покупок по картам всех российских банков в 2019 году выросли на 182%.

Также растет доля интернет-эквайринга в общих расчетах пластиковыми картами. По данным банка «Русский Стандарт», в 2018 году она составляла 13,5%, а в прошлом году достигла 39% от общего оборота эквайринга. В портфеле ВТБ доля оборота интернет-эквайринга выросла по итогам года до 27%.

В интернет-эквайринге наметилась и еще одна тенденция — рост доли pay-сервисов (мобильные платежные сервисы). По оценке компании Assist, мобильные платежные сервисы увеличили свою долю онлайн-платежей в рублях с 2% в 2018 году до 9% в 2019-м. Средняя величина одного онлайн-платежа по pay-сервисам выросла за год на 14%, тогда как по банковским картам — всего на 2%.

По словам экспертов, интернет-эквайринг продолжит расти в этом году, хотя, возможно, более умеренными темпами. Ускорения роста можно ждать в 2021 году — индивидуальные предприниматели, получившие отсрочку в прошлом году, должны будут подключить онлайн-кассы. Кроме того, согласно закону «О защите прав потребителей», обеспечить прием платежей с помощью карт обязаны только магазины с оборотом от 40 млн рублей в год. В планах депутатов с 1 января 2021 года снизить эту планку до нуля, обязав всех интернет-торговцев использовать интернет-эквайринг, поясняют эксперты.