Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 118,01 пункта. Индекс РТС опустился на 0,23% — до 1 553,82.

«Скорее всего, акции сектора телекоммуникаций и технологий упали из-за сообщений в СМИ о том, что ФСБ намерена получить доступ к переписке граждан в Интернете на некоторых форумах, связанных с покупкой и продажей товаров. На сегодня прогнозируем коридоры: по индексу РТС в 1 540—1 560 пунктов, а по индексу Мосбиржи — в 3 110—3 140 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.