ЦБ предлагает разрешить банкам использовать данные Федеральной налоговой службы (ФНС) для более быстрого и точного расчета доходов заемщиков-физлиц, пишет «Коммерсант» . Банк России опубликовал проект документа, вносящего изменения в указание о видах активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска. Этим указанием введен расчет показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Чтобы правильно определять размер дохода, ЦБ предлагает разрешить банкам «использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС».

Как рассказали в кредитных организациях, банкиры давно обсуждают необходимость дополнительных источников информации для повышения объективности расчета ПДН, что приведет к росту доступности кредитования и улучшению клиентского пути. Также возможности, предоставляемые положением ЦБ, отчасти защищают банкиров от недобросовестных заемщиков, позволяя выявлять недостоверные данные о доходах.

Для более точного расчета выплат по кредитам, которые уже есть у клиента, в документе скорректированы подходы и к использованию информации на основании сведений из бюро кредитных историй (БКИ).

По мнению экспертов, успешная реализация идеи зависит от того, будет ли ФНС готова делиться данными и на каких условиях. Также, по словам экспертов, такой подход даст банкам возможность видеть реальную картину доходов граждан. Риски для граждан могут быть минимизированы надлежащей регламентацией порядка предоставления сведений в определенной их детализации. Банки обязаны хранить клиентские данные, их утечка маловероятна. Кроме того, сами по себе данные о доходах без указания каких-либо номеров счетов, остатков средств на них вряд ли могут представлять опасность, поясняют эксперты.