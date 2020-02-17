Всероссийский Банк Развития Регионов присоединился к Системе быстрых платежей. Теперь частные клиенты ВБРР смогут переводить денежные средства физическим лицам на счета в других банках — участниках СБП, поясняется в сообщении кредитной организации. Перевод осуществляется по номеру телефона.

СБП позволяет совершать мгновенные переводы в режиме реального времени круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Доступ к системе возможен через мобильное приложение ВБРР или интернет-банк. Номер телефона получателя можно ввести вручную или выбрать из списка контактов. Пользователю будет предложен список участвующих в СБП финансовых организаций , в которые можно перевести деньги. Если получатель средств установил в своем мобильном приложении опцию «Банк по умолчанию», выбранный им банк будет отображаться в списке первым. Перед отправкой средств лучше уточнить у получателя, в какой банк отправить перевод, советуют в ВБРР.

ВБРР не взимает комиссий за переводы через СБП по банковским счетам клиентов, за исключением кредитных счетов.



Оператором и расчетным центром системы является Банк России. Операционный и платежный клиринговый центр СБП — Национальная система платежных карт. «Безопасность переводов обеспечивается на стороне всех участников СБП — ВБРР, Банка России и НСПК — с использованием современных систем защиты. СБП соответствует всем стандартам информационной безопасности», — подчеркивается в релизе.