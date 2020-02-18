Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство ЦБ, просившего принять обеспечительные меры в виде ареста имущества бывших топ-менеджеров и собственников ныне санируемого Московского Индустриального Банка (МИнБанк) в деле по иску о взыскании с них около 196 млрд рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, а также на денежные средства, находящиеся и поступающие на расчетные счета в банках, 19 ответчиков, включая бенефициара МИнБанка Абубакара Арсамакова.



Необходимость принятия обеспечительных мер представители ЦБ и МИнБанка обосновывали тем, что ответчики в период за полгода до введения временной администрации и после ее ввода осуществляли «массовый вывод имущества».

Представители ответчиков просили заявление ЦБ отклонить, указывая на несправедливость одинаковой ответственности по иску для разных ответчиков. Некоторые из них, по словам юристов, входившие в органы управления банком формально, по своей должности, не имели никакого отношения к кредитной деятельности банка. Кроме того, представители ответчиков заявили, что арест денежных средств оставит ряд их доверителей без средств к существованию, в том числе пенсионеров и многодетных.