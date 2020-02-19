ВУЗ-Банк с 19 февраля снижает ставки по нескольким кредитным продуктам.

Так, потребительские кредиты «Персональный» и «Доверительный+» можно будет оформить по ставке от 7,9% годовых.

Изменения коснулись и программы рефинансирования потребительских кредитов ВУЗ-Банка «Все просто». Минимальная ставка по этому продукту снизилась на 0,6 п. п., до 7,9% годовых.

Согласно условиям программы, рефинансировать можно сумму от 100 тыс. до 1,5 млн рублей на срок от двух до семи лет. При этом количество рефинансируемых кредитов на одного заемщика неограниченно.

