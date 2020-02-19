Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения РФ на 2020 год до 146,8 млн со 147 млн человек, на 2021 год — до 147 млн со 147,3 млн, на 2022 год — до 147,2 млн со 147,7 млн человек. Обновленный прогноз министерства внесен в Госдуму вместе с проектом поправок к бюджету РФ на 2020—2022 годы, передает ТАСС.

Кроме того, МЭР снизило ожидания по численности населения РФ на 2023 год до 147,4 млн со 148,2 млн человек, на 2024 год — до 147,5 млн со 148,7 млн человек.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, численность населения трудоспособного возраста также будет ниже прежних оценок: в 2020 году — 82,4 млн человек (вместо 82,5 млн), в 2021 году — 82,9 млн (вместо 83,1 млн), в 2022 году — 83,4 млн человек (вместо 83,7 млн), в 2023 и 2024 годах — 84 млн и 84,8 млн соответственно (вместо 84,4 млн и 85,3 млн человек).

Кроме того, снижен прогноз по численности населения старше трудоспособного возраста в 2020 году — с 37 млн до 36,9 млн человек. В 2024 году, по оценке МЭР, численность населения старше трудоспособного возраста составит 35,4 млн человек (вместо 35,6 млн человек из более раннего прогноза).



По оценке Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 декабря 2019 года составила 146,8 млн человек. С начала 2019 года численность населения сократилась на 26,3 тыс. человек (0,02%), миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 90,8%.