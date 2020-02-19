Минэкономразвития улучшило прогнозы по уровню бедности в России на 2020—2023 годы, следует из обновленного макропрогноза ведомства.

Как указывает ТАСС, теперь ожидаемый уровень бедности в РФ в 2020 году составляет 10,8% от всего населения страны (ранее — 11,7%), в 2021-м — 9,8% (10,8%), в 2022-м — 8,8% (9,4%), в 2023-м — 7,7% (7,9%).

Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 6,6%.



Кроме того, из-за восстановительной динамики доходов россиян по итогам прошедшего года уровень бедности в России снизился на 0,1 процентного пункта, или на 100 тыс. человек, подсчитали в МЭР. Ранее ведомство ожидало, что по итогам 2019 года показатель составит 12,5%. По итогам трех кварталов 2019 года уровень бедности в РФ составил 13,1% от всего населения страны, сообщал Росстат.