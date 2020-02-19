Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «ЦентроКредит» на уровне «ruBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченными конкурентными позициями, высокой капитализацией и рентабельностью капитала, адекватным качеством активов, приемлемым профилем фондирования и удовлетворительной оценкой качества управления», — поясняется в сообщении агентства.

Как указывают аналитики, банк исторически входит в число крупных брокеров и специализируется на операциях с ценными бумагами (66% валовых активов на 1 декабря 2019 года), при этом позиции в кредитных направлениях банковского бизнеса не являются высокими. Как следствие, для банка характерны слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности и узкая клиентская база в сегменте кредитования (на отчетную дату у банка 46 заемщиков из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 39 заемщиков-физлиц). Также отмечается высокая концентрация выданных кредитов на отраслях, связанных со строительством и управлением недвижимостью.

Банк имеет высокий запас собственных средств для текущего риск-профиля, при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение всей чистой ссудной задолженности без нарушения нормативов. Бизнес банка также характеризуется высокой операционной эффективностью и рентабельностью. Положительная переоценка ОФЗ на балансе в 2019 году позволила банку не только полностью покрыть убыток 2018 года, но и распределить рекордный объем дивидендов — 3,7 млрд рублей — без ущерба для капитального буфера.

В структуре активов банка значимую долю занимают вложения в ценные бумаги, характеризующиеся высоким кредитным качеством. Ссудный портфель формирует менее 24% валовых активов банка, при этом его качество, по мнению «Эксперт РА», не может быть оценено как высокое. При оценке качества активов принята во внимание слабая оборачиваемость и высокая реальная срочность кредитного портфеля. Уровень залогового покрытия ссуд не является высоким.

Ликвидную позицию и профиль фондирования банка агентство считает приемлемыми.



В числе прочего в релизе говорится, что заложенные в бизнес-плане банка на 2020—2023 годы показатели не являются достаточными для укрепления его конкурентных позиций в среднесрочной перспективе. Стратегия, помимо брокерского и депозитарного бизнеса, подразумевает ограниченный рост в корпоративном кредитовании. Сильная сторона стратегического планирования банка — проработанность плана действий в случае кризиса, однако подробное макроэкономическое моделирование в утвержденной стратегии отсутствует, указывают в рейтинговом агентстве.