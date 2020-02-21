Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Фольксваген Банка Рус на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом и рейтинг его облигаций также на уровне «AAA(RU)».

Как поясняют аналитики, кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью получения им в случае необходимости экстраординарной поддержки от материнской структуры — группы Volkswagen AG, имеющей высокий уровень кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности банка относительно высокая ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, адекватной позиции по ликвидности и фондированию, а также удовлетворительной оценки бизнес-профиля.

Банк специализируется на предоставлении розничных кредитов на приобретение (через авторизованные дилерские центры) автомобилей из портфеля брендов группы Volkswagen на территории РФ, напоминают в АКРА.

Оценка бизнес-профиля банка обусловлена в первую очередь его невысокими рыночными позициями и слабой диверсификацией операционного дохода, что соответствует выбранной бизнес-модели (контролируемый автопроизводителем кэптивный банк). Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают сильная стратегия и высокое качество управления на уровне международной сети, а также бренд и репутация группы как производителя качественных автомобилей.

В настоящее время банк занимается преимущественно кредитованием физических лиц, приобретающих автомобили в сети авторизованных дилерских центров группы Volkswagen в России. Доступные на российском рынке автомобили группы представлены во всех ценовых сегментах, что способствует поддержанию высокой доли рынка у группы и достаточно высокой прибыльности банка.

Значительный буфер абсорбции убытков подтверждается стабильно высоким уровнем основного капитала банка по показателю Н1.2 (34,9% на 1 января 2020 года). Уровень рентабельности остается высоким, операционная эффективность также оценивается как высокая. В настоящее время стратегией материнской компании выплата дивидендов не предусмотрена.

«Сильная оценка риск-профиля банка обусловлена высоким качеством ссудного портфеля и жесткой политикой в области управления рисками (используются передовые методики, которые регулярно пересматриваются и обновляются), высококвалифицированным персоналом, а также высокой интеграцией риск-функции в структуру группы. Кредитный портфель банка представлен преимущественно кредитами физическим лицам на приобретение автомобилей (82,9% портфеля) и кредитами российским компаниям группы Volkswagen (17,1% портфеля). Доля проблемных и потенциально проблемных кредитов на конец июня 2019 года составила 2,2%», — указывают эксперты АКРА.



Рост объема выданных Фольксваген Банком кредитов сопоставим с банками схожего профиля, обусловлен рыночными тенденциями и не характеризуется повышенными рисками для банка. АКРА ожидает, что в 2020 году масштабы автокредитования останутся на текущем уровне.