Аналитики УК «Альфа-Капитал» решили выяснить, как поведение мужчин-инвесторов зависит от года рождения и знака зодиака.



Согласно исследованию, преобладающее число инвесторов — среди Стрельцов и Раков. Больше всего инвестируют те, кто рожден в год Овцы, Петуха и Быка. В среднем они инвестируют в два раза средств больше, чем Обезьяны или Крысы. По размеру счета среди знаков зодиака лидируют Рыбы, Раки и Девы.

«Самые обеспеченные мужчины-инвесторы — те, кто родился в год Овцы под знаком Рыб. Они инвестируют в среднем пять — семь миллионов рублей. На размер активов на счете влияет и возраст инвестора. Традиционно мужчины, относящиеся к поколению беби-бумеров (послевоенное поколение: родившиеся до 1963 года) и успевшие скопить капитал, инвестируют больше всех — в среднем 8,5 миллиона рублей. А вот молодые мужчины пока мало думают об этом. У миллениалов, родившихся в период перестройки, то есть после 1985 года (их еще называют «поколение Y»), в среднем на счету около полумиллиона рублей», — говорится в сообщении.

По данным УК «Альфа-Капитал», самые активные среди мужчин-инвесторов — те, кто родился в год Дракона под знаком Стрельца. Они совершают операций больше других. Самые спокойные — Собаки, Змеи и Лошади. Инвесторы, родившиеся под знаком Овна в год Собаки, склонны к пассивному поведению на фондовом рынке.

«Оказывается, знаки зодиака влияют не только на поведение инвесторов, но и на стратегию. Самые агрессивные инвесторы, предпочитающие покупать акции, — Кролики. Среди знаков зодиака самые склонные к риску — Раки: они вкладывают в акции до трети своих сбережений. Мужчины под знаком Тельца и родившиеся в год Овцы предпочитают более спокойную стратегию. Инвесторы-Рыбы больше всего вкладывают в облигации. А вот Лошади предпочитают структурные продукты. Самые консервативные инвесторы — мужчины под знаком Овна, родившиеся в год Петуха», — отмечают аналитики.

Исследование проводилось среди клиентов компании.