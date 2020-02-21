Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг РН Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом и рейтинг его облигаций также на уровне «ААА(RU)».

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг РН Банка обусловлен оценкой его собственной кредитоспособности на уровне «a», базирующейся на сильной достаточности капитала, адекватных риск-профиле и позиции по ликвидности и фондированию, и высокой вероятностью предоставления банку необходимой поддержки акционерами.

Акционерами РН Банка являются итальянский UniCredit через российский ЮниКредит Банк, которому принадлежит 40% акций, а также французский автопроизводитель Renault через дочерний RCI Banque (30%) и японская компания Nissan Motor Co. (30%), напоминают в рейтинговом агентстве. Поскольку РН Банк является кэптивной структурой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бизнес-профиль банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров, в том числе за счет средств, привлеченных от акционеров. Кредитование физических лиц под залог автомобилей осуществляется через точки продаж автодилеров.

АКРА оценивает бизнес-профиль банка как адекватный. Несмотря на низкий уровень диверсификации бизнеса ввиду узкой специализации банка, его операционный доход до вычета резервов неуклонно рос на протяжении последних пяти лет в связи с активным развитием как основной деятельности РН Банка, так и комплементарной (оказание розничным заемщикам сопутствующих финансовых услуг). При этом операционная эффективность банка с момента фактического начала его деятельности — после приобретения лицензии банка «Сибирь» в августе 2013 года и последующего ребрендинга — стремительно повышается и оценивается как высокая. Стратегия РН Банка на 2020 год в целом соответствует текущим макроэкономическим тенденциям и оценивается АКРА как реалистичная.

Сильная оценка достаточности капитала обусловлена поддержанием банком адекватного уровня соответствующих нормативов, а адекватная оценка риск-профиля — качественной системой риск-менеджмента, что подтверждается, в частности, высоким качеством кредитного портфеля. Доминирующая часть выданных ссуд приходится на автокредиты (около 60% портфеля), остальная часть представляет собой факторинговое финансирование автодилеров. Концентрация кредитования на высокорисковых отраслях и связанных сторонах отсутствует.

РН Банк обладает высокой способностью исполнять обязательства на горизонте 90 дней с учетом существенного профицита краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценарии АКРА, а также возможности мгновенного привлечения от акционеров краткосрочной рублевой ликвидности в значительных объемах. Дисбалансов на длительных сроках не отмечается, крупных погашений или оттока средств на горизонте ближайших 12 месяцев не ожидается.



Вместе с тем концентрация обязательств РН Банка на крупнейших кредиторах остается высокой. Активная эмиссия облигаций повышает диверсификацию ресурсной базы.

