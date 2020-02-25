Банк «Открытие» предложил своим клиентам возможность заранее записаться онлайн на визит в отделение. «Сервис доступен на территории всей страны и позволяет получить приоритетное обслуживание в любом офисе в удобное время», — отмечается в сообщении банка.

Чтобы записаться на обслуживание, клиенту необходимо зайти на сайт банка, в раздел «Офисы и банкоматы», выбрать нужное отделение и заполнить простую форму.



«Запись онлайн давно и успешно практикуют многие государственные учреждения, но она пока не распространена широко в кредитных организациях, — комментирует старший вице-президент, директор департамента администрирования и развития сети банка «Открытие» Алексей Верхутин. — Новый сервис позволит значительно повысить качество обслуживания в наших отделениях и позволит снизить время ожидания клиентов в очередях до минимума. Мы рассчитываем, что эта опция будет наиболее востребована в центральных офисах крупных городов, где загрузка особенно высока».