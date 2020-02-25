Онлайн-банк для бизнеса ДелоБанк, входящий в банковскую группу СКБ-Банка, запустил новый сервис «Выставление счета» для самозанятых. Теперь получать оплату от клиентов смогут не только юридические, но и физические лица, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новая услуга рассчитана на физлиц, зарегистрированных в качестве самозанятых, которые продают свои товары или услуги через социальные сети или интернет-маркетплейсы. Ранее выставлять счета покупателям могли только индивидуальные предприниматели и юридические лица», — говорится в релизе.

Любой клиент, имеющий счет физического лица в ДелоБанке или СКБ-Банке и зарегистрированный как самозанятый, может самостоятельно в несколько кликов подключить сервис в личном кабинете банка в режиме онлайн.

«Процесс займет меньше минуты: нужно зайти в интернет-банк, выбрать раздел «Выставление счета» и заполнить небольшую анкету (внести данные клиента и продавца, адрес интернет-магазина, категорию товаров и сумму). Счет сформируется автоматически. Готовую квитанцию можно отправить покупателю для оплаты на электронную почту или в любой мессенджер. Когда покупатель подтвердит оплату, деньги поступят на ваш счет. Счета можно выставлять как физическим, так и юридическим лицам», — поясняют в банке.

Стоимость услуги выставление счета одинакова как для юрлиц и ИП, так и для самозанятых — 2,5% от суммы сделки.

