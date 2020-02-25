Доход, полученный Пенсионным фондом России (ПФР) от размещения пенсионных накоплений в депозиты кредитных организаций, составил 12,57 млрд рублей в 2019 году. Такая сумма соответствует доходности 8,9% годовых и значительно превышает уровень инфляции за прошлый год (3%), говорится в сообщении ведомства.

«Для сравнения, доходность инвестирования пенсионных накоплений по расширенному портфелю государственной управляющей компании «ВЭБ.РФ» в 2019-м составила 8,7%. Совокупная доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами за девять месяцев 2019-го составила 8,9%», — говорится в релизе.

Основная часть доходов получена в результате размещения резерва по обязательному пенсионному страхованию. Соответствующие поступления достигли 12,45 млрд рублей. Доходы от размещения добровольных взносов граждан на формирование пенсионных накоплений и обязательных страховых взносов работодателей за прошлые годы составили 0,12 млрд рублей.



Согласно закону обязательные и добровольные страховые взносы, поступающие на накопительную пенсию, подлежат инвестированию до момента передачи их в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Инвестированию также подлежат средства резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию.

Пенсионный фонд более восьми лет размещает пенсионные накопления на финансовом и фондовом рынках и таким образом обеспечивает прирост средств граждан еще до момента передачи профессиональным управляющим.