Посетители портала Банки.ру могут обменять валюту по выгодному курсу в КБ «Юнистрим». Для этого нужно получить промокод на сайте и предъявить его при обмене валюты в банке.

При покупке валюты в рамках акции банк предлагает биржевой курс плюс 30 копеек, при продаже валюты — биржевой курс минус 30 копеек. Курс по промокоду устанавливается в рабочее время: с понедельника по четверг, с 10:00 до 19:00, в пятницу, с 10:00 до 18:00 (при обращении клиента с промокодом в нерабочие часы или выходной день операция проводится по текущему курсу банка).

Спецпредложение предусматривает возможность проведения операций с долларами и евро, максимальная сумма — 300 тыс. рублей. При объеме операции свыше 40 тыс. рублей нужно будет предъявить документы: для резидента это паспорт, загранпаспорт, для нерезидента — паспорт, миграционная карта, регистрация, вид на жительство.

Количество обращений по промокоду не ограничивается.



Операции по промокоду доступны в обменных пунктах КБ «Юнистрим» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



Подробнее об условиях можно узнать на странице специального предложения.

