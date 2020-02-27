Платежная система Rexpay исключена из реестра Центробанка, свидетельствуют данные регулятора.

Банк России 27 февраля исключил из реестра операторов платежных систем запись о Геобанке в качестве оператора платежной системы Rexpay. Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.

Система Rexpay была включена в реестр в октябре 2013 года, а в марте 2015-го Центробанк признал ее национально значимой.

По информации из реестра, Геобанк выступал также расчетным центром системы, а в качестве платежного клирингового центра и операционного центра значилось ООО «Рукард».



Как сообщалось ранее, система позволяла банкам-участникам выпускать собственные карты и электронные кошельки с использованием общей инфраструктуры.