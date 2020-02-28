Каждый из десяти отстающих регионов России получит на реализацию программ их социально-экономического развития по 5 млрд рублей на период до 2024 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

Он напомнил, что в отношении Курганской области, которую он посетил 25 февраля, была принята первая из десяти программ по улучшению социально-экономического развития регионов, которым правительство решило оказать дополнительную поддержку.

«Мы выделим каждому из таких регионов по 5 миллиардов рублей до 2024 года, а позже, в случае эффективного выполнения всех мероприятий по принятым программам, еще такую же сумму», — сказал Мишустин.