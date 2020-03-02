Банк «Россия» предлагает открыть вклад «Весеннее настроение».

Минимальная сумма вложения — 3 тыс. рублей, срок — один, три, шесть, девять месяцев или один год.

Процентные ставки составляют 4,2—5% годовых в зависимости от срока и суммы. Для вкладов сроком от 181 дня возможно пополнение. Дополнительные взносы принимаются не позднее чем за 100 календарных дней до окончания срока вклада. При этом процентная ставка по вкладу увеличивается при его переходе в новый суммовой диапазон.

Частичное снятие средств не предусмотрено. Выплата процентов осуществляется в конце срока.



Предложение действительно до 31 мая.