Министры стран ОПЕК+ соберутся в Вене 4—6 марта несмотря на риски для здоровья, связанные с распространением коронавируса. России, Саудовской Аравии и другим нефтеэкспортерам предстоит за три дня решить, насколько еще нужно снизить добычу, чтобы цены на нефть вернулись к 60 долларам за баррель.

Как напоминает ТАСС, соглашение ОПЕК+, объединившее 24 нефтедобывающие страны, работает с января 2017 года. За это время союз стран во главе с Россией и Саудовской Аравией научился удерживать рынок нефти в балансе в условиях нестабильности и непрекращающихся вызовов.



Сокращая добычу нефти в пределах 4% от общего объема производства, им удавалось на протяжении трех лет сохранять цену на нефть в диапазоне 55—65 долларов за баррель в условиях переизбытка предложения и замедления роста спроса. Даже такие обстоятельства, как агрессивная конкуренция со стороны США, рецессия мировой экономики и торговые войны, оказались не способны обрушить цены на нефть.

Появившийся в конце прошлого года в Китае новый штамм коронавируса не только унес жизни более 3 тыс. человек по всему миру всего за два месяца, но и усилил нервозность в мировой экономике. Панические настроения на рынке привели к тому, что цена на нефть Brent к 28 февраля потеряла почти 20 долларов, опустившись ниже 49 долларов за баррель впервые с лета 2017 года. Президент России Владимир Путин, собравший нефтяников на экстренное совещание в воскресенье, назвал последнюю неделю зимы худшей для глобальных рынков после кризиса 2008 года.

На следующий день после совещания, на котором президент, федеральные министры и главы нефтегазовых компаний обсудили положение дел на нефтяном рынке, а также возможные ответные меры в рамках сделки ОПЕК+, котировки Brent скорректировались. К дате министерских переговоров в Вене стоимость нефти уже восстановилась до 52 долларов за баррель.

Министр энергетики Алжира, выполняющий в этом году роль президента конференции ОПЕК, Мухаммед Аркаб, комментируя предстоящее заседание, сказал, что страны ОПЕК+ «будут стремиться избежать обрушения цен на нефть». Под вопросом остается только объем добычи, которым придется ради этого дополнительно пожертвовать.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на специальном заседании в начале февраля предположили, что добычу будет целесообразно урезать еще на 600 тыс. баррелей в сутки на период II квартала. Сейчас страны ОПЕК+ уже сокращают производство нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Россия тогда с этим предложением не согласилась, сославшись на то, что ситуация еще требует наблюдения. Техкомитет 3 марта собрался еще раз, уже в преддверии министерской встречи, чтобы обновить прогнозы.

На обсуждение оценок и поиск консенсуса во вторник экспертам потребовалось более девяти часов. Итогом заседания стала рекомендация сократить добычу еще на 0,6—1 млн баррелей в сутки на период II квартала. В среду это заключение обсудят министры мониторингового комитета (JMMC) под руководством главы Минэнерго РФ Александра Новака и его саудовского коллеги принца Абдель Азиза бен Сальмана. Заседание запланировано на 14:30 мск, оно будет решающим.

СМИ: Саудовская Аравия настаивает на существенном сокращении добычи нефти по сделке ОПЕК+ Речь идет о сокращении дополнительно на 1 млн баррелей в сутки, узнала FT.

На встрече 5 и 6 марта рекомендацию министерского комитета обсудят уже в полном составе министры стран ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК. Как показывает практика, рекомендации JMMC еще ни разу не отклонялись.

Всего за несколько дней до заседания Вена стала очередной столицей, затронутой новым вирусом. По состоянию на 3 марта в городе было зарегистрировано девять заразившихся, а всего в Австрии к этому моменту числилось 18 инфицированных.

На этом фоне секретариат ОПЕК провел экстренные консультации с ВОЗ, ООН, а также властями Австрии и принял ряд беспрецедентных мер безопасности. Уже накануне встречи стало известно, что списки делегаций стран-участниц были урезаны до минимума, а сотрудники ОПЕК, не задействованные в организации встречи, были переведены на домашний режим работы с 4 марта.



Кроме того, запрещен допуск СМИ в здание штаб-квартиры ОПЕК. Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в письме, направленном главам делегаций (копия имеется в распоряжении ТАСС), рекомендовал представителям тех стран, где очаг распространения инфекции значителен, воздержаться от поездки в Вену. К таким странам из всех членов альянса пока относится только Иран. Однако, как заверил ТАСС представитель иранского Министерства нефти, делегация из Тегерана однозначно приедет за заседание. Впрочем, предполагается, что все члены делегаций, входящих в здание, будут подвергаться тщательному медицинскому скринингу. Итоговая пресс-конференция пройдет в формате вебинара.