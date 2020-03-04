Сбербанк с 4 по 6 марта включительно отменяет брокерскую комиссию, следует из релиза финучреждения.



«Сбербанк объявляет акцию по отмене брокерской комиссии, которая продлится с 4 по 6 марта включительно. Акция распространяется на проведение наиболее востребованных и популярных операций с финансовыми инструментами: покупку и продажу ценных бумаг, валютных инструментов и срочных контрактов на Московской бирже», — говорится в сообщении.

Акция не распространяется на операции на внебиржевом рынке, доступные ограниченному числу клиентов (квалифицированным инвесторам).