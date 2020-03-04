Арбитражный суд города Москвы до 8 апреля отложил рассмотрение иска о взыскании убытков в размере более 3,6 млрд рублей к бизнесмену Рустаму Тарико и принадлежащим ему компаниям «Русский Стандарт» и «Русский Стандарт-Инвест», а также членам совета директоров банка «Русский Стандарт». Суд назначил предварительное судебное заседание на 8 апреля.

В ходе заседания представитель швейцарской компании Pala Assets Holding заявил, что перед подачей иска компания обращалась «во всевозможные инстанции», банк «Русский Стандарт», налоговый орган и Центральное адресно-справочное бюро Москвы, чтобы понять, где зарегистрированы члены совета директоров банка «Русский Стандарт», но ответа не получила.

Представитель компании «Русский Стандарт» ходатайство поддержал, отметив, что среди ответчиков по делу «есть как минимум два иностранных лица», «которые должны быть уведомлены надлежащим образом».

Держатель бондов Russian Standard подал иск к Тарико на 3,6 млрд рублей Pala Assets Holdings заявляет, что ответчики одобрили ряд сделок на заведомо невыгодных для банка условиях.

«Очевидно, что истец, с одной стороны, не выполнил собственные обязательства и не постарался восстановить адреса физических лиц, таким образом, мы полагаем, что он их не идентифицировал. Без установления места жительства невозможно уведомление о ходе процесса», — заявил представитель «Русского Стандарта».

6 февраля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск швейцарской компании Pala Assets Holding о взыскании убытков в размере 3,6 млрд рублей к бизнесмену Рустаму Тарико и принадлежащим ему компаниям «Русский Стандарт» и «Русский Стандарт-Инвест», а также членам совета директоров банка «Русский Стандарт» Алессандро Пикки, Сергею Берестову, Сергею Икатову, Михаилу Хмелю и Ирине Александровой.