Дмитрий Соловьев назначен на должность вице-президента, члена правления, руководителя корпоративного блока МТС Банка. Как сообщили в кредитной организации, данное решение было принято 2 марта на заседании ее совета директоров и вступило в силу 4 марта.

Соловьев работает в МТС Банке более восьми лет и с 2018 года занимал должность директора по развитию корпоративного бизнеса, вице-президента корпоративного блока. Ранее, с 2015 по 2018 год, он возглавлял департамент корпоративных продаж корпоративного блока. Соловьев пришел в МТС Банк в 2012 году на должность директора департамента по работе с проблемной задолженностью имущественно-правового блока.

«В новой должности Дмитрий Соловьев продолжит отвечать за развитие корпоративного бизнеса МТС Банка: продажи, управление взаимоотношениями с крупными корпоративными клиентами, оптимизацией бизнес-процессов, а также курировать факторинговый и трансакционный бизнес банка», — уточнила вице-президент, директор департамента по работе с персоналом МТС Банка Дарья Капранова.



Дмитрий Соловьев окончил Государственный университет управления по специальности «мировая экономика», а также программу МВА в РАНХиГС по специальности «банки».