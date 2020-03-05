Крупные банки нашли новый способ нарастить продажи страховых продуктов — вместо инвестстрахования жизни (ИСЖ) они предлагают клиентам заключить договор накопительного страхования (НСЖ), пишут «Известия» . К таким выводам пришли специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в прошлом году новым лидером по темпам роста сборов в сегменте страхования жизни (на 64% по сравнению с 2018-м) стало именно НСЖ. Прежний драйвер рынка — ИСЖ, наоборот, продемонстрировал снижение на 32%.

В начале 2019 года продажи ИСЖ росли, но с 1 апреля вступило в силу указание ЦБ, обязавшее банки информировать клиентов при продаже продуктов по страхованию жизни, что повлияло на продажи ИСЖ. Как напомнили в пресс-службе ЦБ, в соответствии с указанием страховые организации должны предоставлять потенциальному потребителю информацию о всех значимых условиях договора страхования, в том числе о том, что договор страхования не является договором банковского вклада, а значит, не может быть гарантирован системой страхования банковских вкладов, а также о наличии и размере выкупной суммы.

Тайные покупатели общества потребителей посетили московские офисы десяти входящих в топ-10 кредитных организаций. В девяти банках (у МКБ такого продукта нет) клиентам предлагают приобрести НСЖ. По итогам консультаций сотрудников банков «резиденты» КонфОП отвечали на три вопроса: проинформировал ли их представитель банка самостоятельно о том, что НСЖ не защищен системой гарантирования, о размере выкупной суммы при расторжении договора, а также о штрафных санкциях при отсутствии или несвоевременном внесении взносов? Согласно полученным результатам, ни в одном из девяти банков специалист не предоставил сведений по первому вопросу. По второму информацию предоставили только в Сбербанке и Росбанке, по третьему — только в Газпромбанке.

В Росбанке изданию сообщили, что во всех скриптах для общения с клиентами делается акцент на различных нюансах, чтобы клиент точно понимал, что именно он покупает и какие риски берет на себя. Пресс-служба Райффайзенбанка не согласилась с выводами защитников прав потребителей. По мнению представителей банка, сотрудник проконсультировал об условиях продуктов, в том числе о комиссиях и возможных потерях при закрытии продукта. В пресс-службе ВТБ заявили, что банк соблюдает требование ЦБ по предоставлению информации о продукте при продаже НСЖ. В банке «Открытие» отметили, что в процессе оформления договора страхования обязательным условием для его заключения является ознакомление клиента с информационной памяткой, рекомендованной ЦБ для договоров накопительного страхования жизни. В СК «Сбербанк страхование жизни» заявили, что «продажи накопительных страховых продуктов осуществляются в строгом соответствии с законодательством и указаниями Центрального банка».

Однако в КонфОП считают, что такой механизм не позволяет полностью защитить права потребителей финансовых услуг. Защитники прав потребителей также уверены, что банки должны информировать клиентов о периоде охлаждения, который позволяет отказаться от страховки без каких-либо финансовых потерь. Как правило, кредитные организации, мягко говоря, не акцентируют внимание на этом праве потребителей.