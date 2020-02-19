Центробанк за февраль — декабрь 2019 года получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — недобросовестной практики продаж без должного информирования, 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков, пишут «Известия» . Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. По его словам, если в 2018-м и начале 2019-го больше всего жалоб от клиентов банков поступало на недобросовестные продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то ко второй половине года был зафиксирован рост мисселинга в других сегментах финансового рынка — при оказании брокерских услуг. Банки осваивают новые продукты, которые дополнительно предлагают клиентам без надлежащего информирования о сопутствующих рисках.

Для решения проблемы недобросовестной продажи ИСЖ регулятор выпустил указание, которое действует с 1 апреля 2019 года, с требованиями по раскрытию информации. Также с января вступили в силу стандарты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), которые скорректировали практику продаж страховых продуктов через банки.

Продажи ИСЖ упали, но банки заменяют их предложением других дополнительных продуктов, как правило, родственных компаний. Так, мисселинг вырос в других сегментах финансового рынка — доверительного управления, при оказании брокерских услуг, например открытии ИИС, отметил Мамута.

По его мнению, для устранения проблемы важно принять федеральный закон о защите розничных инвесторов, работа над которым завершается в настоящее время. Также регулятор планирует законодательно закрепить за собой право устанавливать правила продаж финансовых продуктов кредитных организаций. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Центробанк долго ждал стандартов от банковского сообщества, но они так и не появились.

ЦБ с начала года получил 2,4 тыс. жалоб на навязывание финансовых услуг Почти половина жалоб по инвестиционному страхованию жизни.

По мнению экспертов, необходимы шаги по более эффективному регулированию продажи сложных финансовых продуктов и услуг, которое должно учитывать, что потребители не всегда понимают их риски. Формально такие продажи являются не нарушением закона, а недобросовестной практикой. Бороться с этим довольно затруднительно, поскольку клиент подписывает договор, где подробно описан финансовый продукт или услуга, тем самым подтверждая, что проинформирован, хотя многие даже не глядят в документы, пояснили эксперты. Также сотрудники банков заинтересованы в комиссионных, поэтому их рекомендация не может быть основанием для принятия решения.