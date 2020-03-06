Банк «Открытие» снизил ставки по вкладам в рублях.

Депозит «Свободное управление» оформляется под 3,85—4,56% (ранее — под 3,9—4,56%), «Активное пополнение» — под 4,32—4,65% (вместо 4,36—4,68%), «Открытый» — под 4,88—5,17% (прежде — под 4,98—5,22%), «Основной доход» — под 4,68—4,98% (до этого — под 4,78—5,03%), «Надежный» — под 4,88—5,17% годовых (вместо 4,98—5,22%). Минимальная сумма всех вкладов составляет 50 тыс. рублей, сроки: 91, 181, 367 и 730 дней.

«Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 5,37% годовых (ранее — под 5,41%).

Возможность дополнительных взносов предусмотрена для депозитов «Свободное управление» и «Активное пополнение».



Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.