ЮниКредит Банк снизил ставки по вкладам в долларах.

Вклад «Для жизни» (от 1,5 тыс. долларов на 368, 735, 1 101 и 1 800 дней) открывается под 1—1,1% (ранее — под 1,5—1,7%), «PRIME» (от 20 тыс. долларов на 91, 181, 270 и 368 дней) — под 0,35—0,5% (прежде — под 0,65—1,1%), а «Первоклассный» (от 500 долларов на 91, 181, 270 и 368 дней) — под 0,25—0,4% годовых (вместо 0,5—0,9%).

Депозит «Универсальный» (от 500 долларов) на срок от 91 до 367 дней оформляется под 0,2%, от 368 до 1 101 дня — под 0,1% годовых (ранее от 91 до 1 101 дня — под 0,4% годовых).

Пополнять можно вклады «Первоклассный» и «Универсальный». Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.