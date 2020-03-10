Московская биржа 10 марта установила ценовые коридоры на валютном рынке, говорится в материалах торговой площадки.

Так, верхняя граница возможного курса доллара США установлена на уровне 75,2125 рубля, евро — 85,785 рубля.



«В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 года изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска», — говорится в сообщении.



9 марта курс доллара на международном рынке Forex вырос на 9,5% и превысил 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей (+10% к уровню закрытия предыдущей сессии). В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей в марте 2016 года, а курс евро превышал 85 рублей в феврале того же года.

Российская валюта подешевела на фоне обвала нефтяных котировок ночью в понедельник более чем на 30%. Это произошло на фоне новостей о том, что сделка ОПЕК+, по сути, распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи. Падение цены на нефть стало максимальным с 1991 года, отмечал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По его словам, НКЦ (клиринговая организация Мосбиржи) не тестировала такой сценарий и не поднимала маржинальные ограничения заранее.

«Падение Brent превышает четыре допустимых отклонения (так называемые планки), и это вызовет очень большие маржинколы у участников и, вероятно, приведет к приостановке торгов на некоторое время. В паре USD/RUB тоже не стоит ждать ничего хорошего. На Forex курс сейчас около 75. У нерезидентов порядка 3 триллионов рублей в ОФЗ, предполагаю, что сценарий падения цены на нефть до 33 долларов за баррель ими не рассматривался и, соответственно, не хеджировался. Выход нерезидентов приведет к резкому ослаблению рубля в течение одного-двух дней», — комментирует эксперт.