Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях будет доработана с учетом замечаний и предложений, поступающих в Минюст России, в том числе от предпринимательских объединений. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем письме председателю правительства Михаилу Мишустину заявил, что принятие нового КоАП и проекта процессуального кодекса несет риски для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в стране. Он предложил организовать на уровне Кабмина совещание по данному вопросу с привлечением предпринимательского сообщества.

«В рабочую группу по доработке проекта КоАП входят представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты России», — сообщил Новак.

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По его словам, Титова приглашали принять участие в заседании рабочей группы, но он не пришел. «Жаль, что бизнес-омбудсмен Борис Титов не принял участие в заседании нашей рабочей группы, мы его приглашали и очень ждали, — отметил Новак. — Странно, что свои пожелания и предложения по КоАП Борис Юрьевич транслирует нам не в официальном ответе, а мы о них узнаем из средств массовой информации».

Новак сообщил, что Минюст России еще 24 января направил данные законопроекты на рассмотрение уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей, но ответа от него так и не получил.