Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО за 2019 год составила 14,6 млрд рублей, увеличившись почти в девять раз по сравнению с 2018-м, следует из релиза финучреждения.

Чистый процентный доход банка за прошлый год составил 49,3 млрд рублей, чистый комиссионный доход вырос на 16% год к году до 19,2 млрд, операционный доход за отчетный период увеличился на 87% год к году, в основном за счет роста чистого процентного дохода, и составил 72,9 млрд.

«Активы банка по состоянию на 1 января 2020 года увеличились на 69% относительно начала 2019 года и составили 2,162 трлн рублей (2018 год: 1,281 трлн рублей)... Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение увеличился на 94% за 2019 год и составил 1,071 трлн рублей (2018 год: 551 млрд рублей). По состоянию на 1 января 2020 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 89% до 720 млрд рублей, объем портфеля МСБ — на 44% до 104 млрд рублей, а розничный портфель — в 2,6 раза и составил 247 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Объем средств на счетах клиентов по итогам 2019 года вырос на 67% до 1,689 трлн рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась за 2019 год с 28% до 34%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов увеличился в два раза до 911 млрд рублей за счет притока новых клиентов. Объемы средств клиентов МСБ и розницы также выросли на 45% и 37% до 255 млрд рублей и 522 млрд соответственно.