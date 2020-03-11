Ростуризм обратился в Минтранс и авиакомпании с просьбой вернуть игрокам туристического рынка деньги за авиабилеты в наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса страны — речь идет о сумме до 1,4 млрд рублей, пишут «Известия» . Потери турфирм от аннулированных путевок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран составили около 2 млрд рублей, сообщили источники, близкие к Ростуризму и Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Глава Ростуризма Зарина Догузова 6 марта направила в Минтранс письмо с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть средства за билеты, забронированные в рамках туров в данные страны. В документе отмечается, что из-за предупреждения Роспотребнадзора об угрозе безопасности туристов клиенты имеют право вернуть в полном объеме средства за путевки, включая стоимость авиабилетов. Туроператоры не могут получить аналогичный возврат денег у своих партнеров. «Сложившаяся ситуация нарушает устойчивость туристического рынка, оказывает негативное влияние на сотрудничество туроператоров и авиаперевозчиков и может... привести к банкротству туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного и въездного туризма», — говорится в письме.

​Ущерб турбизнеса РФ от коронавируса оценивается в 27 млрд рублей Эта сумма не учитывает потерь на итальянском направлении.

По данным источников издания, речь идет сумме в 2 млрд рублей — она включает как перевозку клиента, так и его обслуживание на месте. Расчет сделан, исходя из 28 тыс. туров, забронированных до сентября 2020 года, пояснили собеседники.

Авиаперевозка в общей стоимости турпродукта составляет 50—70%, уточняется в письме Зарины Догузовой. Авиакомпаниям, если они пойдут навстречу туроператорам, придется вернуть от 1 млрд до 1,4 млрд рублей.

По словам экспертов, на фоне сложившейся ситуации к концу лета в России может обанкротиться до 30% мелких и средних туркомпаний.



В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сказали, что все разногласия между перевозчиками и турфирмами должны решаться в рамках заключенных договоров либо в суде. Возврат билетов пассажирам, приобретающим их самостоятельно, производится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Там напомнили, что до сих пор не решен вопрос о компенсациях авиакомпаниям за скачок цен на топливо в 2018-м (речь шла о 23 млрд рублей). Операционные убытки перевозчиков за прошлый год, по данным ассоциации, составили порядка 40 млрд рублей.