TCS Group Holding PLC объявила о первой выплате промежуточных дивидендов за 2020 год на общую сумму порядка 42 млн долларов, говорится в релизе группы.

«10 марта 2020 года совет директоров принял решение о возобновлении дивидендных выплат и одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 год в размере 0,21 доллара США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 42 млн долларов США). В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 27 марта 2020 года, состоится ориентировочно 30 марта 2020 года», — говорится в релизе группы.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 26 марта 2020 года. Выплата дивидендов держателям ГДР (глобальных депозитарных расписок) группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится в течение пяти рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

TCS Group пока не планирует менять дивидендную политику: при благоприятной ситуации будет распределять до 30% чистой прибыли по МСФО, сообщил зампред правления Тинькофф Банка Илья Писемский. «Пока мы не планируем менять дивидендную политику... Согласно нашей дивидендной политике, мы распределяем до 30% (чистой прибыли)», — сказал он журналистам в ходе конференц-звонка в среду.



Основанная предпринимателем Олегом Тиньковым TCS Group, в которую входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр разработки», представила в среду, 11 марта, квартальную отчетность по МСФО, согласно которой чистая прибыль группы за 2019 год увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила 36,1 млрд рублей.