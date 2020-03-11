Курс доллара на Московской бирже превысил вечером в среду 73 рубля.

На 22:08 мск курс составляет 73,14 рубля за доллар (плюс 1,74 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов). Максимальный курс дня — 73,15 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Курс евро на этот же момент времени равен 82,48 рубля (плюс 1,98 рубля). Максимальный курс за день — почти 82,5.

После того как на переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти (что означает фактический распад сделки ОПЕК+ — ее участники с 1 апреля не будут ограничены в наращивании добычи), цены на «черное золото» обрушились, спровоцировав глубокий спад на фондовых рынках и резкое ослабление рубля. Так, 9 марта падение нефтяных цен достигало 30%, после чего они корректировались. В первый рабочий день текущей недели в России (вторник, 10 марта) биржевой курс доллара вплотную приближался к 73 рублям, а курс евро доходил до 85 рублей.



Как указывает ТАСС , цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 21:25 мск на 5%, до 35,35 доллара за баррель. При этом стоимость нефти марки WTI ушла к 32,56 доллара за баррель (минус 5,2%).