Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками. Об этом пишет РБК , ссылаясь на источники. Сервис будет встроен в мобильное приложение банка, который выпустил карту. Visa уже начала искать среди кредитных организаций партнеров для этого проекта, сказал один из источников.

О существовании такого проекта знает Московский Кредитный Банк, и он очень заинтересован во внедрении такой возможности для клиентов, рассказал представитель банка. В ВТБ, «Русском Стандарте» и банке «Открытие» готовы рассмотреть возможность внедрения этого сервиса, сообщили в пресс-службах.

По мнению экспертов, появление сервиса решит ряд проблем: пользователь сможет видеть, к каким сервисам привязана его карта, сможет удалить привязку из мобильного приложения эмитента, чтобы избавиться, например, от непонятных списаний; при перевыпуске карты ее не нужно будет привязывать заново, так как данные обновятся автоматически. За персональными данными большая охота, и такие сайты могут быть взломаны хакерами или сами могут допустить утечку данных, предупредили эксперты. Банк будет хранить не данные карты, а платежный токен, по аналогии с кошельками (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay), что гораздо безопаснее, пояснили они.

Сейчас основной способ мошенничества в России — социальная инженерия: злоумышленники чаще всего узнают данные пользователей не с помощью взлома, а путем переговоров с ними от лица якобы службы безопасности банка или другим способом выманивают у них данные карт. В 2019 году с помощью социальной инженерии проводилось 70% всех хищений средств мошенниками, оценивал ЦБ.